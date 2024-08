Passa 27 volte per lo stesso incrocio con il semaforo rosso: corriere multato per oltre 4mila euro

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un addetto alle consegne in un mese e mezzo ha collezionato 27 multe attraversando un incrocio con il furgone quando il semaforo era rosso. È successo a Carobbio degli Angeli, all'interno della provincia di Bergamo, lungo via Variante per Cicola, dove lo scorso dicembre è stata installata una nuova telecamera. Il corriere ha dovuto, quindi, versare oltre 4mila euro nelle casse del Comune. "Era un punto in cui si rischiava la vita", ha commentato il sindaco Giuseppe Ondei, "i filmati ci hanno mostrato l'imprudenza che tanti hanno, passano con il rosso ad ogni ora del giorno e della notte".

Come riportato da L'Eco di Bergamo, infatti, il corriere è stato sorpreso passare con il rosso sempre nella stessa fascia oraria, tra le 3 e le 4 di notte, durante l'orario di lavoro. Con il suo furgone ha attraversato l'incrocio lungo via Variante per Cicola, non molto lontano dal confine con il comune di Chiuduno, 27 volte in un mese e mezzo, tutte tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

L'impianto, installato proprio a dicembre, è segnalato dai cartelli, ma nonostante questo in otto mesi di servizio ha permesso alla polizia locale di Carobbio di emettere ben 2.720 verbali. Tra questi, anche un ciclista.

Il nuovo sistema, chiamato ‘Rosso stop', è stato voluto dal primo cittadino e dai vigili per regolare il traffico in una zona considerata ad alto rischio incidenti. "Questa intersezione era poco sicura", ha spiegato il sindaco Ondei a L'Eco di Bergamo, "ora gli incidenti sono diminuiti, ma i trasgressori ci sono ancora". In media, la nuova telecamera individua tra le 7 e le 8 infrazioni al giorno.