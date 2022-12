Parcheggia in pendenza e dimentica il freno a mano: viene investita dalla sua auto Una donna di 67 anni, in provincia di Brescia, avrebbe parcheggiato l’auto in pendenza e non avrebbe messo il freno a mano. L’auto l’avrebbe travolta causandole gravissime ferite. È in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È stata investita dalla sua stessa auto e adesso è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia: l'incidente si è verificata nella mattinata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, in via Campaldo a Limone sul Garda (Brescia). Poco prima delle 9, la 67enne ha parcheggiato in pendenza nel parcheggio della “Cooperativa Possidenti Oliveti” e – sulla base delle prime informazioni diffuse – si sarebbe dimenticata di azionare il freno a mano.

L'auto avrebbe iniziato a muoversi e la donna avrebbe provato a bloccarla. Il tentativo le è costato caro: la 67enne, che stava andando a fare la spesa in un negozio vicino, è rimasta schiacciata. Alcuni passanti hanno notato quanto stava accadendo e hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Limone sul Garda e il personale sanitario del 118 inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

La donna trasferita in gravi condizioni con un elicottero

I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti con un'ambulanza, un'automedica che è arrivata da Gavardo e un elicottero. Dopo averle fornito le prime cure sul posto e considerati i gravi traumi riportati, la donna è stata trasferita in ospedale in codice rosso con l'eliambulanza.

La 67enne, di cui non sono state diffuse le generalità, sarebbe in prognosi riservata: non è chiaro se sia in pericolo di vita o se sia stata sottoposta a un intervento chirurgico. Intanto gli agenti della Locale, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.