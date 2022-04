Paolo Rossi torna allo Zelig dal 12 al 15 maggio con lo spettacolo “Per un futuro immenso repertorio” Paolo Rossi torna allo Zelig di Milano con lo spettacolo “Per un futuro immenso repertorio” dal 12 al 15 maggio. Prevendite già aperte.

Paolo Rossi torna al Teatro Zelig di Milano. Il totem della comicità italiana nato al Derby Club e accompagnato nel suo percorso da personaggi come Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e tutti gli altri comici del cabaret milanese, mette in scena un nuovo spettacolo, "Per un futuro immenso repertorio", allestendo un laboratorio di idee in cui esamina e sviluppa ulteriormente la fluidità del suo progetto e l'idea del teatro dopo una carriera lunga quarant'anni in cui ha mischiato canzone, cinema e interazione con gli spettatori.

Paolo Rossi torna allo Zelig: Il pubblico potrà interrompermi

Con Paolo Rossi sul palco anche Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari che suoneranno live le musiche di accompagnamento dello show. Particolare sarà la possibilità interattiva del pubblico che potrà "intervenire, chiedere, interrompere". Lo scopo dell'artista è di "cercare la sfida, un confronto non con il passato ma con le inquietudini del presente", in quanto "per riaccendere gli aspetti i fondamentali di questo precario ma privilegiato mestiere, il comico. I fondamentali sono recitare col pubblico e non al pubblico, per giocare con il vecchio repertorio (reinventandolo) e col nuovo (scommettendoci su), così, in diretta, all’improvviso. Perché il pubblico – conclude Rossi – possa sorridere anche tornando a casa, magari ridendo dei suoi guai". L'appuntamento allo Zelig di viale Monza è per il 12, 13, 14 e 15 maggio prossimi. Le prevendite sono già aperte su Ticketone: i biglietti costano 17,25 euro l'uno in posto unico.