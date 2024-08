video suggerito

Paolo Di Bartolo scomparso da Locarno: si cerca il 17enne in tutta la Lombardia dal 16 agosto Un ragazzo di 17 anni è scomparso da Locarno, in Svizzera. Le ricerche di Paolo Di Bartolo sono state ampliate anche alla provincia di Como, vista la vicinanza con il confine.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono state ampliate alla Lombardia, in particolare alla provincia di Como, le ricerche di Paolo Di Bartolo, un ragazzo di 17 anni scomparso a Locarno, in Svizzera, lo scorso 16 agosto. La polizia cantonale ha infatti diramato l'appello con le sue caratteristiche fisiche e la sua foto, anche in Italia, chiedendo il supporto dei cittadini e della autorità italiane. D'altronde Locarno dista appena undici chilometri dal confine e molti sono i mezzi di collegamento.

Il 17enne Paolo Di Bartolo è scoparso lo scorso 16 agosto e, da allora, non si hanno più sue notizie. Per questo le autorità svizzere hanno diffusa la sua foto e una sua descrizione. Si tratta di un ragazzo altro un metro e 65 centimetri, di corporatura normale. Ha la carnagione bianca, i suoi capelli sono castano scuri e ricci, li porta medio-lunghi. Ha gli occhi marroni e porta la barba un po' lunghetta.

Il giovane parla correttamente sia l'italiano che l'inglese, pertanto è possibile comunicare con lui facilmente. La polizia cantonale ha chiesto a chiunque dovesse vederlo di contattare il numero (+41) 0848255555. Altrimenti è sempre possibile contattare le autorità italiane, che poi si metteranno in contatto con quelle svizzere.