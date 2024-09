video suggerito

Paolo Casarin truffato per 40mila euro: l’ex arbitro è stato vittima del finto incidente stradale L’ex arbitro Paolo Casarin, 84 anni, e sua moglie sono stati derubati per 40mila euro: sono finiti nella trappola del finto incidente stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Casarin

L'ex arbitro Paolo Casarin, 84 anni, è stato vittima di una truffa finendo nella trappola del finto incidente stradale. Lui e sua moglie alla fine sono stati derubati in casa di denaro e gioielli preziosi per un valore di circa 40mila euro. L'ex arbitro e opinionista tv ha presentato denuncia il 27 agosto scorso e ha raccontato quanto accaduto.

Stando alla ricostruzione dei fatti pubblicata da Il Giorno, Casarin ha raccontato agli investigatori di aver ricevuto una telefonata da una persona che ha detto di essere un militare che lo invitava a ritirare un verbale su suo figlio che pochi minuti prima era stato coinvolto in un incidente stradale. Così Casarin ha seguito tutte le indicazioni: si è messo in macchina e, sempre parlando al telefono con il finto militare, si è diretto a San Donato Milanese. Il truffatore ha sempre cercato di tenerlo impegnato nella conversazione così che la sua vittima non avesse il tempo di chiamare il figlio.

Circa 30 minuti dopo l'ex arbitro ha spento la chiamata ed è tornato a casa dove ha trovato una spiacevole sorpresa. Nel frattempo infatti che lui era al telefono, qualcuno si era presentato dalla moglie e, sempre con la scusa del figlio vittima di un incidente, si era fatto consegnare quello che c'era di prezioso in casa. Per poi andare via con un bottino di circa 40mila euro. Ora sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: stanno guardando le immagini delle telecamere di video sorveglianza per cercare di risalire all'identità dei truffatori.