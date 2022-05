Palazzolo sull’Oglio, scoppia una lite tra due famiglie: un uomo e una donna gravi in ospedale Un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati coinvolti in una lite tra due famiglie avvenuta in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nel quartiere De Gasperi a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, questa mattina 15 maggio. Dalle prime informazioni riportate dai media locali, è scoppiata una lite tra due famiglie che ha causato il ricovero in ospedale di un uomo e di una donna. Le loro condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sono in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitate ambulanze e un elicottero del 118. Subito i sanitari hanno soccorso i due feriti e hanno provveduto al trasporto in elicottero. La vicenda è ancora tutta da chiarire. Così come sono ancora da capire i motivi dell'aggressione e come siano avvenuti minuto per minuto i fatti. Intanto sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che indagato sulla vicenda. Tanti i residenti della zona che sono scesi in strada per capire cosa stava accadendo: alcuni di loro possono aver visto l'accaduto e fornire le proprie informazioni ai carabinieri.