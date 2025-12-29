Paga 13mila euro per una pergola mai consegnata, condannata l’azienda: “Farò di tutto per recuperare i soldi”

Foto di repertorio

Il Tribunale di Milano ha condannato in sede civile la Building System srl a restituire i 13.500 euro pagati da un cliente per una pergola che, nonostante il contratto, non è mai stata consegnata né tantomeno installata. La giudice onoraria Elena Dal Dosso, della Settima Sezione, ha anche condannato l'azienda che ha sede in città a pagare le cosiddette "spese di lite", pari a 264 euro, e altri 4.500 euro per "compensi e oneri accessori". Tuttavia, durante il procedimento, che si è concluso lo scorso 22 dicembre, nessun rappresentante della Building System srl si è mai presentato e, dopo la condanna in contumacia, il timore del cliente Anton Stefano Brambilla è che in realtà quei soldi non li avrà mai indietro: "Questa conclusione riapre una ferita, spero che la giustizia ci porti giustizia e che questi personaggi vengano messi di fronte alle loro responsabilità", ha dichiarato a Fanpage.it, "farò di tutto per recuperare i 13.500 euro".

La vicenda ha avuto inizio nella primavera del 2024, quando Brambilla ha contattato la Building System srl, trovata su internet, per trovare una pergola da montare all'esterno della propria abitazione. La firma del contratto da 13.500 euro è avvenuta il 15 marzo 2024 e il pagamento si è concluso in due tranche il 12 giugno. Con varie giustificazioni, l'azienda ha rimandato per tutta l'estate seguente il montaggio della pergola già acquistata, fino a quando il 27 settembre seguente Brambilla ha deciso di denunciarla per truffa presso la Stazione dei carabinieri di Corsico.

Come riportato nella sentenza del Tribunale civile di Milano che Fanpage.it ha potuto consultare, la giudice Dal Dosso ha ricordato come l'azienda, nonostante i vari solleciti e la formale intimazione ad adempiere inviata ad agosto, non si è mai presentata e lo stesso ha fatto il novembre seguente per la mediazione. Così, assistito dall'avvocato Pietro Valerio Ciucio, Brambilla ha chiesto la risoluzione del contratto per "grave inadempimento" e il risarcimento dei 13.500 euro versati.

Richiesta che la giudice ha accolto e alla quale ha aggiunto il pagamento 264 euro per le "spese di lite" e altri 4.500 euro per gli oneri accessori. In attesa che il procedimento penale entri nel vivo, la Building System srl è stata, quindi, condannata in sede civile in contumacia, poiché nessun suo rappresentante si è mai presentato, nemmeno all'interrogatorio in cui avrebbe potuto fornire la propria versione. "Faccio un appello al sindaco e agli abitanti di Villongo: fate attenzione a questa gente che millanta e truffa le persone e non ha nemmeno il coraggio di presentarsi in udienza", ha concluso Brambilla.