Osteria di Monza rovinata dall’omonimia con quella dei 2 euro per dividere un piatto: “Non c’entriamo nulla” L’osteria del Cavolo, attiva da 22 anni a Monza, non c’entra nulla con quella omonima di Finale Ligure, diventata famosa per aver fatto pagare due euro in più per dividere un piatto a metà. Eppure, da alcuni giorni, è tempestata di commenti negativi di persone che confondono i due ristoranti.

A cura di Fabrizio Capecelatro

L’ingresso chiuso dell’Osteria del Cavolo a Monza (non quella di Finale Ligure)

L’Osteria del Cavolo di Finale Ligure, in provincia di Savona, è ormai famosa in tutta Italia. E, purtroppo, non per la bontà dei suoi piatti (che probabilmente saranno anche ottimi), ma per aver fatto pagare due euro in più un piatto di trofei al pesto semplicemente perché i clienti hanno chiesto di poterlo dividere. A poco sono serviti i tentativi di difesa della ristoratrice, che ha dichiarato di averlo fatto per far capire ai suoi "ospiti" che anche dover portare al tavolo, poi sparecchiare e quindi lavare un piatto in più è un lavoro: da quel giorno il ristorante è tempestato di commenti negativi sui social e sui siti di recensioni. Il problema è che in mezzo a questa tempesta è finita anche un'osteria di Monza, colpevole soltanto di avere lo stesso nome di quella ligure.

Osteria rovinata dall'omonimia con quella ligure

Il caso dell'Osteria del Cavolo di Finale Ligure, denunciato per prima da Selvaggia Lucarelli sui suoi canali social, sta creando non poche polemiche inquirenti questa estate di importanti ed evidenti rincari. Inoltre è arrivato subito dopo quello del bar di Gera Lario, sul Lago di Como, che ha fatto pagare due euro in più per dividere un toast a metà. E quindi l'indignazione è arrivata facilmente alle stelle.

Così sui siti di recensione dei ristoranti e sui social network si è scatenata una tempesta di commenti negativi contro il ristorante, ma nella fretta di esprimere la propria indignazioni molti utenti hanno confuso l'osteria ligure con una, omonima, attiva da oltre 22 anni a Monza, che da qualche giorno sta ricevendo una marea di commenti negativi benché sia non solo del tutto estranea alla vicenda, ma perfino chiusa per ferie già da alcuni giorni, sicuramente da prima del ormai famoso giorno in cui l'altra Osteria del Cavolo (quella ligure) ha preteso i due euro per accontentare una mamma che voleva far assaggiare le sue trofie al pesto alla figlioletta.

"Siamo noi l'originale Osteria del Cavolo"

Nonostante in vacanza, i titolari dell'Osteria del Cavolo di Monza sono quindi stati costretti a pubblicare un post sulla loro pagina Facebook ufficiale per spiegare con chiarezza l'equivoco.