Orsacchiotti di peluche in piazza contro l’abbattimento di Jj4: il flash mob a Milano Centinaia di persone hanno portato in piazza Cordusio a Milano i peluche per protestare contro l’abbattimento dell’orso ritenuto responsabile della morte di Andrea Papi in Trentino.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Piazza Cordusio a Milano si è riempita di orsacchiotti di peluche nel pomeriggio di oggi, sabato 22 aprile. A portarceli sono stati gli attivisti che hanno voluto protestare contro il possibile abbattimento il Jj4, l'orso ritenuto responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi in Trentino Alto Adige.

Il flash mob a Milano

A organizzare il flash mob sono state diverse associazioni che combattono in defa degli animali: Wwf Lombardia, Gaia animali & ambiente, Lega per l'abolizione della caccia, Crazy Cats e Comitato europeo difesa animali. Ma anche il partito politico Europa verde.

Così centinaia di persone si sono ritrovate questo pomeriggio nella centralissima piazza Cordusio per chiedere la grazia per Jj4 e di non abbattere altri orsi che in Trentino stanno rischiando la vita per volere del della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Ciascuno dei partecipanti ha portato con sé un orsacchiotto di peluche e tutti i pupazzi sono stati adagiati sull'asfalto per creare un vero e proprio finto gregge.

La protesta contro Fugatti

Il bersaglio dei manifestanti era soprattutto Fugatti: il presidente della Provincia di Trento, leghista, dopo anni di inazione e gestione fallimentare degli orsi, vuole condannare a morte mamma orsa JJ4 e gli altri tre animali detenuti nel centro Casteller".

"Chiediamo la costituzione di un ente terzo, composto da esperti al di fuori dei partiti, che metta al centro la formazione di corridoi faunistici, la formazione/informazione/educazione degli abitanti e dei turisti per una corretta convivenza tra uomo e animale", ha dichiarato Edgar Meyer, presidente di Gaia animali & ambiente, convinta che tutto questo Fugatti non lo abbia fatto.