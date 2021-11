Ordigno bellico da disinnescare: domenica stop dei treni tra Milano e Pioltello Domenica dalle 9 alle 12 i treni tra le fermate di Milano e Pioltello verranno sospesi: la zona sarà interessata dalla rimozione di un ordigno bellico.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

La linea ferroviaria tra Milano e Pioltello sarà sospesa dalle 9 alle 12 di domenica 28 novembre. Il motivo? Alcuni tecnici saranno al lavoro per rimuovere un ordigno bellico inesploso nel comune di Segrate. A dare la notizia è Trenord che sconsiglia tutti i viaggiatori a non mettersi in viaggio nell'orario interessati dalle operazioni. Poi l'azienda del trasporto ferroviaria comunica tutti i particolari sull'organizzazione della mattinata: i treni verrano sostituiti dai bus che "collegheranno Milano Lambrate e Pioltello, effettuando la spola tra le stazioni nei tempi consentiti dal traffico automobilistico. Non fermeranno a Segrate e Milano Forlanini. Negli orari interessati, i convogli delle linee S5 Varese-Treviglio e S6 Novara-Pioltello non effettueranno le fermate da Milano Lancetti a Forlanini". Subiranno anche alcune modifiche sul servizio i treni provenienti da Varese e Novara: questi saranno deviati nella stazione di Milano Porta Garibaldi, qui termineranno il viaggio e ripartiranno per la stazione opposta. Per chi avesse in programma di spostarsi sulla linea Milano e Bergamo il consiglio è quello di utilizzare i treni della linea Milano-Bergamo via Carnate.

Disagi sulla linea Milano Verona

La rimozione dell'ordigno bellico dovrà fare i conti anche con altri lavori: "Sabato 27 e domenica 28, negli orari non interessati dalla rimozione dell’ordigno bellico – precisano ancora da Trenord – i treni viaggeranno solo tra Milano Centrale o Milano Lambrate e Peschiera del Garda". Anche in questo caso sono stati messi a disposizione dall'azienda dei bus sostitutivi che si alterneranno ogni 10 minuti. Se si volesse invece raggiungere Milano o Verona il consiglio è quello di scegliere il percorso più sicuro passando per Mantova. Per ogni altro dettaglio su orari e sostituzioni Trenord consiglia di consultare il sito trenord.it o di accedere all'App.