Operatore ecologico trova una bomba a mano accanto a un cassonetto nel centro di Mantova: chiusa la strada La polizia locale di Mantova ha chiuso via Arrivabene in centro in attesa degli artificieri di Cremona. Accanto a un cassonetto, un operatore ecologico ha trovato una bomba a mano con ancora la spoletta inserita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un operatore ecologico di Mantova Ambiente ha trovato nella mattinata di oggi, venerdì 8 novembre, una bomba a mano con spoletta accanto a un cassonetto di via Arrivabene, in centro città. Dato l'allarme, la polizia locale e gli agenti della Questura hanno subito transennato l'area e deviato il traffico in via Fratelli Bandiera. La granata inesplosa sarà affidata agli artificieri di Cremona che provvederanno a farla brillare. Sono ancora in corso le indagini per capire da dove provenga l'ordigno.

La bomba a mano trovata accanto a un Citybin aveva ancora la spoletta inserita, il congegno necessario per azionare la carica esplosiva contenuta nell'ordigno. L'operatore ecologico dell'azienda di Territorio Energia Ambiente (Tea) incaricata della raccolta dei rifiuti in città ha dato l'allarme senza toccare la granata, che ancora non è chiaro se sia in grado di esplodere oppure no. Come prima cosa, la polizia locale del Comune di Mantova ha provveduto a transennare l'area di via Arrivabene per allontanare i passanti e poi ha deviato il traffico per evitare che qualche auto possa transitare in zona.

Una squadra di artificieri, provenienti dal reggimento Genio Guastatori di Cremona, si occuperà della rimozione della granata. L'ordigno verrà, poi, trasportato fuori città e infine fatto brillare. I vigili, insieme agli agenti della Questura di Mantova, stanno cercando di risalire al proprietario di quella bomba a mano per capire il motivo della sua presenza in centro città.