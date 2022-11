Operaio di 23 anni travolto da un’auto mentre lavorava a bordo strada, è grave Un operaio di 23 anni stava svolgendo la manutenzione del verde a bordo strada quando è stato investito da un’auto. Si è fratturato una gamba e ha riportato diversi traumi in più parti del corpo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Stava effettuando alcune operazioni di manutenzione del verde a bordo strada, lungo la provinciale 91bis a Bagnatica, in provincia di Bergamo. Per cause ancora da accertare, l'operaio di 23 anni è stato investito da un'utilitaria. Il violento impatto gli ha procurato diversi traumi e una frattura alla gamba. I soccorsi lo hanno prima stabilizzato sul posto e lo hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale.

L'impatto con l'auto

Erano circa le 15:30 di oggi, lunedì 21 novembre. L'operaio 23enne stava completando alcune operazioni a bordo strada insieme ad altri colleghi. Un'utilitaria, però, lo ha centrato in pieno. Dopo aver sbattuto contro il parabrezza, il ragazzo è ricaduto sull'asfalto poco lontano.

Dato l'allarme, sono intervenuti i soccorsi con un'automedica, un'ambulanza e sono arrivati anche gli agenti della polizia intercomunale dei Colli e l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo.

Leggi anche Operaio di 23 anni rimane schiacciato da un macchinario in un cantiere stradale: è gravissimo

L'arrivo dei soccorsi

Stabilizzato sul posto dai sanitari, il 23enne ha riportati diversi traumi in più parti del corpo: uno cranico, uno al volto e un altro al bacino. Infine, ha anche una frattura a una gamba.

Stabilizzato prima sul posto, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni di Bergamo. Nel frattempo, la polizia dei Colli ha avviato gli accertamenti insieme all'Ats per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.

L'incidente nella villetta di Lainate

A Milano, un operaio stava lavorando in un cantiere di ristrutturazione di una villetta a Lainate. Ad un certo punto, si sarebbe distaccata una parte di intonaco che lo ha fatto cadere da un metro e mezzo di altezza circa. Trasportato all'ospedale Galeazzi, si è fratturato una gamba.