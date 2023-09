Operaio cade da una palazzina per alcuni metri: i vicini lo sentono gridare e chiamano i soccorsi Lunedì 4 settembre l’operaio di una ditta di imbiancature è rimasto ferito dopo una caduta da una palazzina a Premana (Lecco) dove era intervenuto per lavori di manutenzione: non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

A Premana, in provincia di Lecco, nel pomeriggio di oggi lunedì 4 settembre l'operaio di una ditta di imbiancature è rimasto ferito dopo una caduta da una palazzina dove era intervenuto per lavori di manutenzione. L'uomo, 54 anni, è precipitato per diversi metri.

Nessuno aveva visto l'infortunio: il 54enne è riuscito a gridare aiuto. A sentirlo sono stati alcuni residenti che hanno subito chiamato i soccorsi. In poco tempo sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 allertati in codice rosso verso le 16. Fortunatamente l'operaio non ha mai perso conoscenza ma ha riportato fortissimi dolori alla spalla. L'uomo è stato portato all’ospedale di Gravedona in codice giallo: il 54enne non è in pericolo di vita.

Sul posto le forze dell'ordine stanno cercando di capire nel dettaglio cosa accaduto e se erano garantite le norme di sicurezza.