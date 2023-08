Omicidio Sofia Castelli, il commovente messaggio dell’amica che era in casa con lei quando è stata uccisa La migliore amica di Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall’ex a Cologno Monzese, ha affidato ai social uno straziante messaggio di addio alla ragazza.

A cura di Valerio Papadia

È passata poco più di una settimana dall'omicidio di Sofia Castelli, la ragazza di soli 20 anni uccisa a coltellate, lo scorso 29 luglio, a Cologno Monzese, dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui. E oggi, la migliore amica di Sofia, che dormiva nella stessa casa della 20enne mentre l'ex fidanzato la accoltellava a morte, ha affidato ai social uno straziante messaggio di addio.

"Sono passati giorni da quella notte, da quello strazio, e io non riesco ad andare avanti con la mia vita, stento a crederci" esordisce Aurora, la migliore amica di Sofia Castelli, in un post su Instagram. "I sensi di colpa mi stanno divorando, la notte devo prendere delle pillole per dormire se no ho gli incubi è quel che è peggio è che non ho potuto fare niente per aiutarti, per salvarti".

"Come faccio ad andare avanti e a vivere per entrambe?" si chiede la ragazza in uno dei passaggi più commoventi del lungo messaggio dedicato a Sofia. "Avevamo tanti progetti e sogni insieme ma ora è tutto distrutto, io sono distrutta dal dolore perché non ti rivedrò mai più, non rideremo più insieme, le vacanze con le amiche, le litigate e tutto quello che eravamo. Avrei tante cose da dire ma la mia testa esplode, le giornate, le ore, i minuti sono infiniti e ogni secondo muoio un po' di più".

Il messaggio si conclude così: "A 20 anni non si può e non si deve morire, quell'animale pagherà mia dolce Sofia e io, come anche la tua famiglia e i tuoi amici, vivremo per te e per quello che sei stata. La vita mi ha e ci ha tolto tanto ma fino all'ultimo siamo state insieme e questo mi dà un po' di conforto. Piccola Sofi, guardami da lassù e proteggimi come io avrei dovuto fare con te, verrò a trovarti ogni giorno e ti farò sapere della mia vita e di come andrò".