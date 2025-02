video suggerito

Omicidio di Nataly Quintanilla: Pablo Gonzalez Rivas stava aspettando l'arrivo di una donna da El Salvador Dalle analisi del telefono di Pablo Gonzalez Rivas, che ha confessato di aver ucciso la compagna Nataly Quintanilla, gli inquirenti avrebbero scoperto che l'uomo era in attesa dell'arrivo in Italia di una donna, forse la ex compagna, nei giorni successivi all'omicidio.

Pablo Gonzales Rivas, a sinistra (foto di Fanpage.it) e Johanna Nataly Quintanilla Valle, a destra (foto da Facebook)

Dalle analisi del suo cellulare sarebbe emerso che Pablo Gonzalez Rivas, l'uomo che ha confessato di aver ucciso la compagna babysitter Nataly Quintanilla a Milano, stava aspettando la visita di una donna, forse la ex moglie e madre dei suoi due figli, il cui arrivo in Italia da El Salvador era previsto pochi giorni dopo l'omicidio. Questo almeno è quanto avrebbero scoperto i carabinieri, guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino.

Nella mattina di ieri, giovedì 27 febbraio, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la pm Alessia Menegazzo e l'aggiunta Letizia Mannella avrebbero anche sentito in Procura un collega di lavoro Rivas e la rispettiva moglie, amici che il 48enne avrebbe incontrato il giorno dopo l'omicidio. Oltre a loro, gli inquirenti avrebbero ascoltato anche la nipote dell'uomo, che i carabinieri avevano incontrato il 28 gennaio, durante il primo sopralluogo nel monolocale di piazza dei Daini dove Rivas viveva insieme a Quinatanilla e dove potrebbe avere ucciso la donna.

Stando alle ricostruzioni dei pm, Quintanilla avrebbe saputo, già da qualche giorno prima dell'omicidio, che il Rivas aveva una relazione parallela con un'altra donna che vive in Salvador, con cui probabilmente l'uomo si frequentava prima dell'arrivo in Italia. Successivamente, lui avrebbe detto alla compagna che la donna sarebbe arrivata a breve a Milano e che per questo motivo lei avrebbe dovuto lasciare il loro appartamento. Secondo gli inquirenti, Rivas potrebbe aver ucciso Quintanilla dopo una lite scoppiata a questo proposito e non, come da lui confessato, per un errore durante un gioco erotico.

Un altro elemento emerso durante le indagini sul telefono di Rivas è l'assenza delle chat con Quintanilla: l'uomo infatti avrebbe attivato la modalità di conversazione con la cancellazione automatica dei messaggi.

Elementi, questi, grazie ai quali gli inquirenti sperano di riuscire a fare passi avanti nelle indagini. Ma sono ancora tanti i punti oscuri da chiarire in questa vicenda, a partire dal luogo in cui potrebbe trovarsi il corpo di Quintanilla. Rivas ha confessato di averlo messo in una valigia e di averlo poi buttato all'interno di un canale senza acqua nei pressi di Cassano d'Adda. Dopo giorni trascorsi a setacciare fiumi, chiuse e fossi, anche con l'aiuto di droni,le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco sono state interrotte senza risultati, se non per un borsone trovato vuoto sul quale verranno effettuate tutte le analisi del caso.