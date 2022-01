Omicidio di Gigi Bici: resta in carcere la fisioterapista Barbara Pasetti Resta in carcere Barbara Pasetti, la fisioterapista che è finora l’unica persona arrestata in relazione all’omicidio di Luigi Criscuolo, conosciuto da tutti come “Gigi bici”.

A cura di Francesco Loiacono

Resta in carcere Barbara Pasetti, finora l'unica arrestata per l'omicidio di Luigi Criscuolo, commerciante pavese noto come "Gigi bici". La donna, che si trova nel carcere di Vigevano per tentata estorsione ma è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere, aveva avanzato tramite il suo legale una richiesta di scarcerazione che però, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, sarebbe stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. Pasetti, secondo il gip, deve rimanere in carcere per via dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a uno dei capi d'accusa, ossia la tentata estorsione ai danni dei famigliari di Gigi Bici.