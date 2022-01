Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti avrebbe contattato un altro uomo per “sistemare” l’ex marito Un testimone avrebbe raccontato che Barbara Pasetti, la donna accusata di tentata estorsione, omicidio in concorso e occultamento di cadavere nel caso Gigi Bici, lo avrebbe contattato per chiedere di “sistemare l’ex marito”.

A cura di Ilaria Quattrone

Il caso "Gigi Bici" diventa giorno dopo giorno sempre più articolato: Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici perché commerciava biciclette, è stato trovato morto fuori dall'abitazione di Barbara Pasetti. La donna è accusata di omicidio in concorso, tentata estorsione e di aver partecipato all'occultamento del cadavere: da una settimana si trova in carcere e da lì continua a negare ogni coinvolgimento e soprattutto di non avere mai avuto alcun rapporto con il 60enne.

La testimonianza del carrozziere

Una tesi che sembrerebbe però essere confutata dalle testimonianze di alcune persone: prima fra tutte quelle di un carrozziere. L'uomo avrebbe raccontato di aver messo lui in contatto la fisioterapista con Gigi Bici. La donna sarebbe andata dal carrozziere chiedendo aiuto: gli avrebbe raccontato di essere perseguitata dall'ex marito. Il carrozziere si sarebbe poi rivolto a Gigi Bici domando se avesse potuto dare una mano a Pasetti. Non è chiaro come si siano evolute le cose. Quello che è certo è che poi il 60enne è scomparso l'8 novembre per poi essere trovato morto il 20 dicembre.

Le parole del testimone: Aveva sborsato dei soldi per farsi proteggere

Sulla base delle indagini, sembrerebbe che la donna abbia scritto delle lettere indirizzate ai famigliari e fatto delle chiamate con una voce camuffata chiedendo denaro in cambio della liberazione di Criscuolo. Ci sarebbe anche un'intercettazione in cui Pasetti, parlando con l'ex marito, avrebbe detto: "Andrò all'inferno. Ho fatto uccidere un uomo". E proprio attorno alla figura dell'ex marito che emergono nuovi tasselli: Pasetti lo accusa di presunte persecuzioni e sembrerebbe che dopo Gigi Bici si sia rivolto a un altro uomo per "sistemare" l'ex marito. Quest'uomo sarebbe stato amico di Criscuolo: agli inquirenti, come riportato dal quotidiano "Il Giorno", ha raccontato di aver visto la donna nel cimitero di San Giovanni a Pavia: "Mi ha detto di avere avuto il mio numero di telefono da Gigi perché finissi il lavoro che doveva fare lui". L'uomo ha poi raccontato che la donna gli avrebbe detto che il marito la picchiava e che "per farsi proteggere aveva sborsato dei soldi".