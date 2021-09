Omicidio Cremona, trovato il 35enne che ha ucciso la madre con una coltellata: “Vagava solo al buio” Youns El Yassire è stato arrestato ieri dopo che ha ucciso la madre, nel loro appartamento a Cremona, con una coltellata al collo. Il 35enne è fuggito subito dopo averla uccisa. La polizia lo ha ritrovato mentre vagava da solo al buio non ha opposto resistenza. È stato poi portato in Questura per l’interrogatorio.

Youns El Yassire ha ucciso nella giornata di ieri, giovedì 23 settembre, la madre con una coltellata al collo per poi scappare. Fin da quando è stato dato l'allarme – il cadavere è stato ritrovato dal padre di ritorno dal lavoro – la polizia si è messa sulle sue tracce. È stato ritrovato ieri che vagava da solo nel buio non è ancora chiaro se in stato confusionale. L'uomo, secondo quanto riportato dal giornale "Cremona Oggi", non ha opposto resistenza. È stato portato negli uffici della polizia per l'interrogatorio.

Le cognate: Non assumeva più i farmaci

Il 35enne soffrirebbe di problemi psichiatrici tanto che le cognate hanno detto che non stava più assumendo i farmaci da alcuni mesi. L'uomo è stato trovato vagare da solo in città: inizialmente – dato che è sprovvisto di patente – si pensava che avesse lasciato la città con treni o autobus. Dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine è emerso che l'uomo, prima di scappare, si sarebbe fatto una doccia e si sarebbe cambiato. Adesso toccherà agli inquirenti capire cosa possa essere successo ieri mattina.

Il corpo ritrovato dal marito

La famiglia già in passato era stata travolta da un'altra tragedia: qualche anno fa uno dei fratelli del 35enne ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra. E adesso dovranno fare i conti con questo terribile evento. I vicini parlano della famiglia come "tranquilla" e dello stesso Youns come un uomo che "non aveva mai dato problemi". A trovare il corpo di Fatna Moukhrif è stato il marito che era appena rientrato da lavoro. Il cadavere si trovava in camera da letto: adesso è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia.