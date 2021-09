Omicidio a Cremona, 20enne uccide la madre a coltellate e fugge Un ragazzo di 20 anni ha accoltellato la madre ed è poi fuggito. È successo nella giornata di oggi, giovedì 23 settembre, nel quartiere Cambonino a Cremona. Diversi agenti della polizia sono sul luogo per cercare di capire cosa possa essere successo. Adesso si sono aperte le ricerche per rintracciare il giovane.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 20 anni nella giornata di oggi, giovedì 23 settembre, ha ucciso la madre a coltellate a Cremona. L'uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce. La polizia è intervenuta al quartiere Cambonino. Sono diversi gli agenti, con giubbotti antiproiettile, che si sono mobilitati e sono intervenuti sul posto. Dai primi elementi, sembrerebbe che l'omicidio è avvenuto in una abitazione di via Panfilo Nuvolone al quinto piano.

Avviate le ricerche del giovane 20enne

L'allarme è scattato subito dopo pranzo. Non è ancora chiaro cosa sia successo né si hanno informazioni circa le generalità dell'aggressore e della vittima. La presenza di numerosi agenti e dei soccorsi hanno allarmato i residenti del luogo che in queste ore stanno assistendo a quanto accaduto nel loro quartiere. Adesso è caccia all'uomo per ritrovarlo e arrestarlo. Sul posto si sono recati anche i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

A Treviglio una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre

Solo alcuni mesi fa una tragedia simile si è verificata a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 15 anni ha accoltellato la madre alla schiena, uccidendola. A dare l'allarme è stata la stessa minorenne che ha poi detto: "Non volevo ucciderla, volevo solo spaventarla". L'adolescente avrebbe preso il coltello al culmine di una litigata causata da una faccenda svolta male. La 15enne adesso si trova in una comunità: è accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dal legame di parentela.