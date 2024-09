video suggerito

“Oltre a lui potrebbe esserci stato un altro”: parla il padre del 17enne accusato dell’omicidio di Maria Campai “Io non escludo che possa essere stato lui ma anche che possa essere stato un altro, oltre a lui”: è intervenuto il padre del 17enne arrestato con l’accusa di aver ucciso la 42enne Maria Campai una settimana nella villetta a Viadana (Mantova). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Campai (foto da Facebook)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Maria Campai ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Mio figlio è un ragazzo tranquillo, non è aggressivo". Ha parlato il padre del ragazzo di 17 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso la 42enne Maria Campai una settimana fa. Il giovane è accusato di omicidio volontario premeditato e di occultamento di cadavere. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe conosciuto il ragazzo online e avrebbe pianificato con lui un incontro a casa sua, ovvero a Viadana (Mantova), che sarebbe avvenuto giovedì 19 settembre. Ai suoi cari, invece, aveva detto di dover andare a Mantova per sostenere un colloquio di lavoro. Il giorno la sorella di Maria Campai ne aveva denunciato la scomparsa. Ieri sera la svolta delle indagini con il ritrovamento del corpo in un giardino di una limitrofa villetta disabitata: il 17enne lo avrebbe nascosto con alcune foglie. Resta ancora sconosciuto il movente dell'omicidio.

Il padre del giovane al Corriere della Sera e intercettato sotto casa ha detto: "Io non escludo che possa essere stato lui ma anche che possa essere stato un altro, oltre a lui". Lo ha detto il padre del 17enne di Viadana fermato per l'omicidio della 42enne Maria Campai, in un video pubblicato sul Corriere.it. E ancora: "Che colloquio doveva fare lei con mio figlio di 17 anni? Come ha fatto un 17enne a convincere una 42enne? A me è dispiaciuto prima di tutto per la vittima. Ora aspettiamo le indagini. Lui ha collaborato, chi ha sbagliato pagherà". E ancora : "Se dovesse essere vero chiedo scusa e perdono ai familiari della vittima, però non vi mettete a far passare per un mostro un 17enne che ha convito una 42enne a venire fino a qua".

Ora si procederà con l'autopsia sul corpo della vittima: dalle prime analisi del medico legale sembrerebbe che Maria Campai fosse stata colpita alla testa e sia stata soffocata. Il delitto potrebbe essersi verificato nel garage della villetta che è stata posta sotto sequestro. La 42enne avrebbe raggiunto il 17enne e avrebbero avuto un incontro intimo, poi la terribile tragedia. Il movente resta sconosciuto.