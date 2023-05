Oltre 2500 casi di scarlattina a Milano: i bambini da 0 ai 4 anni sono i più colpiti Nel 2023 si registra un’importante crescita dei casi di scarlattina fra Milano e Lodi, anche rispetto all’era pre Covid. Più colpiti soprattutto i bambini.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono oltre 2500 i casi di scarlattina che si registrano fra le province di Milano e Lodi negli ultimi 4 mesi. A esserne colpiti sono soprattutto i bambini, in particolare quelli dai zero ai quattro anni. La diffusione del virus registra una crescita del 55 per cento anche rispetto al 2019, prima del Covid.

I casi di scarlattina a Milano e Lodi

L'analisi dei dati è unica per le due province lombarde perché, in seguito alla riforma, sia Milano che Lodi rientrano nel territorio della stessa Azienda di Tutela della Salute.

Nel 2020 e nel 2021 i casi di scarlattina erano stati davvero pochissimi: rispettivamente 371 e 103. Ma in quegli anni c'erano le restrizioni per il Covid e la socialità era ridotta al minimo, limitando la diffusione dello streptococco, il batterio che causa la malattia.

Poi nel 2022 i casi sono nuovamente tornati a salire, ma i numeri che si registrano nei primi quattro medi del 2023 non sono paragonabili neanche a quelli del 2019, e quindi prima dell'era Covid.

Nel 2019, infatti, si registrano nelle due province 1.681 casi di scarlattina, mentre alla fine di aprile di quest'anno sono già 2.594: ben il 55 per cento in più. Con un picco nel mese di marzo.

Colpiti soprattuto i bambini

A essere più colpiti dalla scarlattina sono soprattutto i bambini e, in particolare, quelli nella fascia d'eta che va da zero a quattro anni.

A spiegare il motivo è il dottor Marino Faccini, capo del dipartimento di Malattie infettive dell’Ats di Milano, al Corriere della sera: "I bambini sono più suscettibili al contagio perché non hanno mai incontrato questo batterio", visto che "le precauzioni adottate per il Covid hanno frenato anche altri agenti patogeni".

In sostanza chi è nato nell'era Covid o subito prima non ha mai avuto modo di entrare in contatto con lo streptococco, proprio in virtù delle precauzione che c'erano per quel virus, e ora risulta più esposto.