Oggi l’interrogatorio di garanzia di Sergio Domenichini, accusato di aver ucciso Carmela Fabozzi

Si terrà nella giornata di oggi l'interrogatorio di garanzia di Sergio Domenichini, l'uomo di 66 anni accusato di aver ucciso Carmela Fabozzi, la donna trovata morta in una pozza di sangue a Malnate, nel Varesotto, lo scorso 22 luglio. L'indagato si presenterà davanti al giudice per le indagini preliminari per rispondere alle domande e fornire una sua versione, o altrimenti per avvalersi della facoltà di non rispondere.

Domenichini è stato arrestato tre giorni fa, venerdì 19 luglio, dopo un mese di indagini coordinate dalla Procura di Varese ed eseguite dai carabinieri. I militari hanno ricostruito gli esatti spostamenti dell'uomo nella giornata in cui la Fabozzi ha tragicamente perso la vita, identificandolo sul luogo del delitto all'ora della morte della 73enne stabilita dal medico legale. Ciò è stato possibile grazie al tracciamento del gps della sua auto e del suo cellulare. Secondo l'accusa, Domenichini avrebbe ripetutamente colpito Carmela per farsi consegnare una somma di denaro che la donna si sarebbe rifiutata di offrirgli.

L'uomo, pluripregiudicato, era volontario in un'associazione che si occupa di assistenza alle persone anziane. È rappresentato dall'avvocato Francesca Cerri. Durante il suo periodo detentivo di questi giorni, Domenichini ha condiviso la cella con Olindo Romano, ex marito di Rosa Bazzi. I due ex coniugi sono i responsabili della strage di Erba. Nel frattempo, in un'intervista concessa a La Prealpina, un'amica di Carmela Fabozzi ha dichiarato di aver visto la 73enne preoccupata la mattina del giorno in cui sarebbe morta. La vittima, comunque, avrebbe minimizzato dicendo di non avere "niente". Poi, la tragica notizia.