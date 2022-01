Obbligo di dimora e di firma per il 18enne che ha preso a calci in faccia un coetaneo al Sio Cafè Un ragazzo di diciotto anni è stato raggiunto da un’ordinanza di obbligo di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per aver aggredito un coetaneo lo scorso ottobre fuori dal Sio Cafè di Milano.

Un ragazzo di diciotto anni è stato raggiunto da un'ordinanza di obbligo di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché ritenuto responsabile di un'aggressione operata ai danni di un coetaneo durante lo scorso ottobre fuori dalla discoteca Sio Cafè di Milano. La misura è stata emessa dalla Procura del Tribunale.

Secondo quanto comunicato dalla polizia, che ha effettuato le indagini, tutto è cominciato a seguito di una chiamata delle 5 del mattino del 9 ottobre scorso arrivata da una via limitrofa al locale. Gli agenti intervenuti hanno trovato un ragazzo sdraiato in stato di semicoscienza a seguito di un violento pestaggio. Il giovane, soccorso dagli operatori del 118, aveva riportato una frattura dell'osso temporale e una grave emorragia cerebrale che aveva indotto i sanitari a trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso. Dagli accertamenti effettuati dalla polizia è stato appurato che il giovane fosse un residente della provincia milanese che, dopo un discussione all'interno del Sio Cafè, era stato raggiunto da un calcio in faccia. Il suo aggressore era poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Mobile hanno quindi raccolto le testimonianze dei presenti e osservato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dell'altro ragazzo che, al termine delle indagini, è risultato essere un 20enne con precedenti penali residente a Cinisello Balsamo. La sera dell'aggressione sarebbe stato allontanato più volte dalla security perché provocatore di numerosi problemi all'interno del locale stesso.