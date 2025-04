video suggerito

Nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, il sindaco Beppe Sala: "Se salta, il Milan pronto a San Donato" Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato il ricorso al Tar annunciato dal Comitato Sì Meazza contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe: "Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto".

A cura di Giulia Ghirardi

Lo stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro e il progetto del nuovo impianto del Milan a San Donato Milanese

"Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il ricorso al Tar annunciato dal Comitato Sì Meazza contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe.

"La questione è, ma alla fine, al di là del valore di stadio e aree, qual è l'istanza che muove chi è contrario a quest'operazione? Che San Siro rimanga in mano pubblica?", si è interrogato nel merito il sindaco di Milano. "Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato, probabilmente ci porteranno il centro giovanile", ha aggiunto Sala rimarcando che, però, la squadra "ha messo anche una cifra significativa e quindi di questo bisogna tenere conto".

Nonostante la virata del Milan verso il nuovo San Siro, in coppia con l'Inter, resterebbe quindi acceso l'interesse del Diavolo rossonero per il terreno alle porte di Milano, di proprietà di Sport Life City (controllata proprio dal Milan). La conferma sarebbe arrivata anche dal primo cittadino di San Donato che ha riferito di aver "avuto conferma da parte del Milan che, qualora dovesse andare avanti l’ipotesi dello stadio a Milano, resterebbe vivo un loro interessamento su San Donato. In particolare, sarebbero intenzionati alla realizzazione di un polo sportivo destinato al settore giovanile e a quello femminile".

"Non credo che per i milanesi, per Milano e per i tifosi sia un bene andare a San Donato" ha concluso il primo cittadino sulla questione. "Al di là di questo, l'obiettivo per la cessione di aree e stadio è sempre quello di chiudere entro l'estate".