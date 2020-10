Non c'è fine al caos vaccini che è scoppiato in Lombardia. Dopo la mancata copertura per gli antinfluenzali, necessari come non mai durante questo 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19, ora la Regione deve fronteggiare una nuova emergenza: reperire al più presto il vaccino pneumococcico, trattamento destinato alla prevenzione delle patologie respiratorie. Attività già avviata dalla Lombardia ma che non ha trovato ancora risposte pronte.

Bando urgente deserto, in Lombardia c'è carenza di dosi del pneumococcico

Anzi, come denunciato dal consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, "il 30 settembre scorso la gara bandita con procedura d'urgenza dalla Regione per il vaccino pneumococcico polissacaridico 23 dal valore di circa 800 mila euro è andata deserta. Nessuno vi ha partecipato". Più o meno quanto è successo per l'antinfluenzale, pagato poi cinque volte il prezzo di mercato. Il problema legato alla mancanza del vaccino pneumococcico riguarda, ancora una volta, i soggetti più fragili, chi è risultato positivo al Covid e chi ha avuto complicanze respiratorie. Dunque, non solo – per il momento – le categorie maggiormente a rischio non potranno godere interamente della campagna di vaccinazione antinfluenzale, ma potrebbero patire anche una scarsità eccessiva di dosi del vaccino pneumococcico. Secondo Astuti, nelle parole pubblicate dal Corriere della sera, questo è "l'ennesimo grave errore di Regione Lombardia, ancor più grave se confrontato con l’operato di altre Regioni che si sono assicurate scorte di vaccino pneumococcico". Il consigliere del Pd ricorda infatti che l'Emilia Romagna ha acquistato 390.000 dosi, la Toscana 140.000, il Lazio 150.000 e Abruzzo e Molise dosi per 165.000 unità totali.