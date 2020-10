Vaccini antinfluenzali, procura di Milano apre un’inchiesta su dosi acquistate da regione Lombardia

Nuova tegola per Regione Lombardia in merito alla gestione della campagna vaccini: la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sull’acquisto dei vaccini antinfluenzali da parte della Lombardia che sono stati pagati a un prezzo superiore rispetto a quello di mercato. Al momento non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati.