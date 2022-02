Nuove regole per la quarantena: da domani a Milano tornano in classe oltre tremila bimbi Da domani, secondo quanto scrive il Comune di Milano, torneranno in classe 3.500 bimbi tra asili e scuole materna.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano torneranno negli asili e nelle scuole materne circa 3.500 bambini. A darne notizia è il Comune attraverso una nota stampa: il rientro è stato reso possibile grazie alle nuove regole introdotte dal Governo relative alla quarantena in ambito scolastico. Da lunedì quindi saranno oltre 170 le sezioni che riapriranno: quasi 140 sono nelle scuole dell'infanzia, il resto si divide fra nidi e sezioni primavera.

Assenti ancora alcune educatrici ed educatori

Da Palazzo Marino fanno sapere che si potrebbero verificare delle contrazioni a causa dell'assenza di educatrici ed educatori. Nonostante questo il Comune assicura di essere "al lavoro per minimizzare questi disagi". Intanto in queste ore, le famiglie interessate stanno ricevendo la comunicazione di ripresa inviata dalla Direzione Educazione: "Ringrazio tutto il personale per il lavoro straordinario anche nel weekend che ci permette la riapertura dei servizi già da domani mattina", afferma nella nota l'assessora comunale all'Istruzione e vicesindaco, Anna Scavuzzo.

Le nuove norme per la fascia dai 0 ai 6 anni

Le nuove norme per la quarantena per la fascia che va dagli zero ai sei anni prevedono che i bambini svolgano attività in presenza fino a quattro casi. I docenti saranno obbligati a indossare mascherine Ffp2 per dieci giorni e il test sarà obbligatorio solo nel caso in cui dovessero comparire i sintomi. Da cinque casi in su, le lezioni in presenza saranno sospese per cinque giorni e non più dieci come previsto precedentemente.

Le vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni

Intanto dall'assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, arriva la notizia che il 40 per cento dei bimbi lombardi che va dai 5 agli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino: "Una percentuale superiore di più di 5 punti alla media nazionale, e il 23% che ha già completato il ciclo primario. Regione Lombardia attraverso gli open day dedicati a loro sostiene la vaccinazione dei bambini, raccomandata anche dalla Società Italiana di Pediatria, offrendo ai genitori la possibilità di accedere con i figli nei centri vaccinali senza prenotazione nel fine settimana. E' un'occasione da non perdere".