Notte di violenza a Milano, teatro in poche ore di diversi episodi che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Il più grave si è verificato in via Vincenzo da Seregno, zona Affori, attorno alle 21 di ieri, domenica 4 luglio. Un uomo di circa 65 anni è stato aggredito in strada, vicino a una pensilina dell'autobus, per motivi ancora poco chiari. Sull'episodio indagano i carabinieri, chiamati a individuare e arrestare il responsabile. Il 65enne ha riportato gravi traumi alla testa: è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'automedica, inviati in codice rosso, e dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato con prognosi riservata.

Le risse con catene e manganelli

Le ore successive all'aggressione di Affori hanno riservato altri episodi di violenza. Nel piazzale davanti alla stazione Cadorna un ragazzino di 17 anni è stato aggredito da più persone, che lo hanno colpito alla testa utilizzando perfino delle catene. Il giovane ha riportato ferite gravi, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Sono invece spuntati dei manganelli in via Montello, teatro pochi minuti prima delle 3 del mattino di una rissa che ha visto coinvolti anche un 27enne e un 23enne: il primo ha riportato ferite alla testa e contusioni al torace e all'addome, probabilmente causate appunto da un manganello, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Il 23enne ha invece riportato una ferita lacero-contusa al volto ed è stato soccorso in codice verde: sulla vicenda indaga la polizia di Stato.