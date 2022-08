Notte di San Lorenzo 2022 a Milano e in Lombardia: cosa fare e dove vedere le stelle cadenti Arriva la notte dei desideri anche a Milano. Unico imperativo: allontanarsi dalle luci della città. Le aree verdi in periferia sono l’ideale, ma non mancano certo gli eventi dedicati alle stelle cadenti anche in pieno centro.

Arriva la notte più magica dell'estate. È la notte dei desideri, quella di San Lorenzo. Intorno al 10 agosto infatti il cielo si punteggia di strisce lucenti, le scie delle stelle cadenti che illuminano anche il cielo sopra Milano.

E se godersi lo spettacolo della volta celeste notturna è sicuramente più d'impatto in campagna e nei luoghi privi di illuminazione artificiale, non è certo impossibile anche in piena città. Per chi è appena tornato dalle ferie estive o chi ancora deve partire, o per chi semplicemente resta in città, non sono infatti pochi i posti dove assistere al meraviglioso passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi (che quest'anno, causa luna piena, va in scena verso il 9 di agosto).

Un unico imperativo: allontanarsi dai lampioni e dalle luci dei locali, e rifugiarsi nelle aree verdi della periferia.

Boscoincittà

Si trova nella periferia ovest di Milano, oltre Trenno. Luogo privilegiato solitamente per passeggiate e grigliate, si presta anche per la visione del cielo di San Lorenzo. Basta una coperta sdraiata sul prato, e lo sguardo rivolto verso l'alto.

Parco di Trenno

A pochi passi da Boscoincittà si spalancano altri 50 ettari di prati e filari di alberi. La sensazione è quella di trovarsi in aperta campagna: l'ideale per sfuggire all'invadenza di suoni e rumori della città, che disturbano la visione delle stelle cadenti.

Parco Nord

Non lontano dai primi due parchi, oltre 790 ettari di verde sono l'ideale per esprimere un desiderio davanti al pianto di stelle del cielo. Spegnere i cellulari, abbassare il tono di voce, e che lo spettacolo abbia inizio.

Abbazia di Morimondo

Un consiglio per una gita fuori porta lampo, per immergersi completamente in uno scenario da film. È l'abbazia di Morimondo, in direzione Pavia (sud ovest di Milano). Ambientazione medievale e suggestioni potentissime, in questo luogo fondato da un gruppo di monaci francesi nel 1134.

Al Planetario di Milano (Giardini Indro Montanelli)

E se proprio qualcuno non vuole muoversi dalla città, nessun problema. Al Planetario di Milano in Porta Venezia, infatti, la notte del 10 agosto è prevista la rassegna Stelle e desideri: San Lorenzo’s night, osservazione guidata del cielo per la notte delle stelle cadenti. A guidare il pubblico tra le meraviglie della volta celeste ci sarà Monica Aimone, astronoma e letterata. Inizio evento ore 21, biglietto 5 €, ridotto 3 €.

"Aspettando San Lorenzo" al Parco Tittoni di Desio

Sempre per chi è in cerca di iniziative e vuole evadere dalla metropoli, può trovare ad accoglierlo il Parco Tittoni di Desio (Monza e Brianza): stasera 9 agosto, dalle 21.00 alle 01.00, sul prato di Parco Tittoni il Gruppo Astrofili di Villasanta mette a disposizione i propri telescopi per scrutare il cielo blu e seguire l'esplosione delle stelle.