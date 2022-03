Nonna Ignazia compie 103 anni: gli auguri di compleanno del presidente Fontana Compleanno speciale per la signora Ignazia, residente a Gorla Minore (Varese) ma di origini sarde. Ieri “nonna Ignazia” ha compiuto infatti 103 anni. Su Facebook gli auguri del presidente della Lombardia Fontana.

A cura di Francesco Loiacono

La signora Ignazia (foto dalla pagina Facebook di Attilio Fontana)

È stata una giornata particolare ieri per la signora Ignazia, originaria della Sardegna ma residente ormai da decenni in Lombardia. Ieri, giovedì 3 marzo, nonna Ignazia ha infatti compiuto la bellezza di 103 anni. Tra i tanti auguri che le sono giunti anche quelli del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha voluto omaggiarla con una foto e un post sulla propria pagina Facebook: "Complimenti e tanti auguri a nonna Ignazia che ieri ha spento ben 103 candeline!".

Il messaggio di auguri di Fontana via Facebook

Come raccontato da Fontana, la signora Ignazia è nata il 3 marzo del 1919 a Teulada, in Sardegna, ma dal 1968 si è trasferita in Lombardia. Vive a Gorla Minore, paese della provincia di Varese. Ignazia si è conquistata il titolo di donna più longeva di Gorla Minore ed è sicuramente tra le più longeve di tutta la Lombardia. A dispetto della sua età, come ha sottolineato il presidente, "è una donna ancora molto attiva, di grande fede, che si tiene informata e ama i social per comunicare, quindi credo riuscirà a vedere i nostri auguri!". Ad accompagnare il messaggio di Fontana, che proprio oggi ha comunicato di aver contratto il Covid-19 in forma asintomatica, una foto di nonna Ignazia mentre festeggia davanti a una torta. I suoi famigliari non le hanno messo sopra le 103 candeline per ragioni di spazio: al loro posto il numero delle "primavere" di nonna Ignazia, che nella sua vita può dire di aver assistito veramente a ogni tipo di evento. Ha superato due pandemie (la spagnola all'inizio della sua vita e poi il Coronavirus) e una guerra mondiale. E adesso, purtroppo, è costretta ad assistere anche alla guerra tra Russia e Ucraina.