Non vuole pagare la droga e accoltella il pusher 21enne all’addome: 16enne arrestato per tentato omicidio A Marcignago (Pavia) un 16enne è stato arrestato per aver accoltellato un 21enne. I due si dovevano scambiare dell’hashish, ma il più giovane non voleva pagarglielo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 16enne di Marcignago (in provincia di Pavia) è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ieri pomeriggio, domenica 27 agosto, il ragazzo avrebbe ferito un 21enne residente nel suo stesso comune con una coltellata all'addome. L'aggressore si trova ora nel carcere Beccaria di Milano, mentre la vittima è stata operata e ora è fuori pericolo.

L'accoltellamento in una zona isolata

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dal nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Pavia, i due si erano dati appuntamento intorno alle 16 in una zona isolata del paese, lungo vicolo della Gatta, per scambiarsi alcuni grammi di hashish. Il 16enne, però, già noto alle forze dell'ordine, non aveva intenzione di pagare la droga, quindi l'ha sottratta con la forza al 21enne per poi colpirlo al basso ventre con un coltello.

Il 21enne è stato soccorso da un amico e dalla fidanzata, una 18ene di Siziano, che hanno chiamato i soccorsi. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ormai sarebbe fuori pericolo.

Arrestato il 16enne e denunciato il 21enne

Il 16enne è stato rintracciato nella sua abitazione poco dopo grazie alle testimonianze raccolte dai militari, i quali hanno anche sequestrato un coltello da cucina di oltre 30 centimetri che avrebbe usato per colpire il 21enne. Il ragazzo è stato poi trasferito al carcere minorile Beccaria di Milano con l'accusa di tentato omicidio.

La vittima e la sua fidanzata, invece, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.