Non sopporta i ragazzi sotto casa e gli sfonda i finestrini dell’auto con una roncola: 54enne denunciato Un 54enne si è scagliato contro alcuni giovani armato di roncola. L’operaio residente nel Comasco era infastidito dalla loro presenza sotto la sua abitazione e gli ha sfondato i finestrini dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 54enne è stato denunciato a piede libero per aver sfondato alcuni vetri di una macchina con una roncola. È successo nella serata di sabato 3 febbraio a San Bartolomeo Val Cavargna in provincia di Como. L'uomo si sarebbe scagliato contro l'auto in cui si erano riuniti alcuni ragazzi per chiacchierare e che secondo lui lo stavano disturbando. Il giovane alla guida è riuscito a scappare dopo i primi colpi del 54enne e ha poi raccontato ai carabinieri quanto successo.

L'attacco del 54enne armato di roncola

Era tardo pomeriggio, quasi sera, quando il 54enne è sceso di casa brandendo una roncola. Davanti alla sua abitazione era parcheggiata un'auto dove all'interno stavano seduti alcuni ragazzi. Secondo quanto riportato da loro ai carabinieri, stavano solo parlando senza fare baccano o confusione in alcun modo.

Quell'uomo, però, sarebbe stato infastidito dalla loro presenza al punto da decidere di scagliarsi contro di loro armato. Con lo strumento agricolo, l'operaio avrebbe prima colpito il finestrino sul lato del guidatore mandandolo in frantumi, poi si sarebbe accanito contro il lunotto posteriore dell'auto.

Leggi anche Auto si ribalta per la strada ghiacciata a Bonate Sopra: morta una ragazza di 26 anni

La fuga e l'intervento dei carabinieri

Spaventato da quanto stava accadendo, il ragazzo alla guida ha acceso l'auto ed è scappato per paura che quell'uomo potesse arrivare a colpire chi in quel momento si trovava all'interno della vettura. Una volta seminato il 54enne, i giovani hanno chiamato i carabinieri di Menaggio spiegando cosa gli era appena accaduto. I militari hanno raggiunto l'operaio nella sua abitazione e lo hanno denunciato a piede libero.