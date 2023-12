Lei vuole lasciarlo e lui la aggredisce dopo mesi di stalking: arrestato un 22enne Un ragazzo di 22 anni di Bergamo è finito ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex fidanzata: non si era rassegnato alla fine della loro relazione.

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una violenza sulle donne, ancora un ex ragazzo che non si rassegna alla fine della relazione. In arresto è finito un ragazzo di 22 anni di Bergamo che ora dovrà difendersi dall'accusa di atti persecutori e lesioni personali. Si trova ora ai domiciliari.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, lo scorso luglio era terminata la relazione tra i due e da allora la giovane è stata vittima di stalking e di ripetute aggressioni. Il ragazzo l'avrebbe anche in più occasioni picchiata. Dopo l'ennesima aggressione e stanca delle percosse ricevute anche in passato la giovane si è presentata alle forze dell'ordine per denunciare l'ex fidanzato: lo scorso 14 novembre il tribunale di Bergamo ha disposto l'arresto per il giovane. Il 22enne è stato ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali.