Non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge: arrestato spacciatore dopo un inseguimento Un uomo di 44 anni non si è fermato all’alt dei carabinieri: dopo un inseguimento è stato fermato e trovato in possesso di droga.

A cura di Giorgia Venturini

Inseguimento tra le vie di Rovato, in provincia di Brescia. Qui i carabinieri della Compagnia di Chiari erano impegnati a un posto di controllo quando hanno ordinato l'alt di una Skoda Octavia che al posto di fermarsi invece ha accelerato. Così i militari sono andati al suo inseguimento.

L'uomo alla guida dell'auto, una volta capito che non poteva seminare i carabinieri, ha deciso di abbandonare la macchina in aperta campagna e di darsi alla fuga a piedi. I suoi tentativi di scappare però sono durati pochi minuti: l'uomo è stato raggiunto ed è stato identificato. Si tratta di un 44enne di origini albanesi trovato in possessi di 1,2 kg di marjuana e 65 grammi di cocaina. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora i carabinieri faranno tutti gli accertamenti del caso: da scoprire soprattutto a chi sarebbe stata destinata la droga.

Entra in contromano in autostrada e fugge ai carabinieri

Non è il primo caso in Lombardia di spacciatori che tentano la fuga: un 29enne, considerato "esponente di spicco" del mondo della droga nei boschi dell'area prealpina, era stato nella notte del 23 aprile in zona San Siro, dopo un inseguimento. Stando a quanto accadde allora l'uomo era entrato nell'autostrada A7, imboccata contromano ad alta velocità: ha prima forzato un posto di controllo e poi iniziato la fuga a bordo di una Volkswagen Passat. Con lui c'era un 33enne. Entrambi erano stati fermati con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.