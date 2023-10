In sella allo scooter non si ferma all’alt, fermato 14enne: ha colpito con il casco un carabiniere Un ragazzo di 14 anni non si è fermato all’alt dei carabinieri a Viadana (Mantova): è iniziato un inseguimento, il 14enne è stato bloccato poco dopo e ha colpito un militare con un casco.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 13 ottobre, è stato fermato un ragazzo di 14 anni che non si è fermato a un controllo stradale. Ha poi colpito un carabiniere con il casco. Il quattordicenne è stato poi portato in caserma e la sua posizione è al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

I militari hanno provato a fermarlo perché guidava lo scooter in modo pericoloso tra le vie del centro di Viadana, comune che si trova nella provincia di Mantova. I carabinieri erano infatti impegnati, intorno alle 13.30, in un servizio di controllo del territorio. Il 14enne però non si è fermato. I militari lo hanno inseguito.

L'inseguimento è terminato sulla strada statale 358 vicino al ponte sul Po che si trova tra Viadana e Boretto, comune della provincia di Reggio Emilia. Il giovane è sempre stato aggressivo nei confronti dei carabinieri. Avrebbe infatti opposto resistenza. A un certo punto, il giovane ha colpito con il casco uno dei militari che gli aveva chiesto i documenti.

Il carabiniere, un uomo di quarant'anni, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e lo hanno portato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po: è stato trasferito in codice verde.