Non si accorge del cantiere e finisce con l’auto in una voragine: l’incredibile incidente a Trezzano

Singolare incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 21 gennaio, a Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland di Milano. Un’auto è finita in uno scavo di un cantiere, dove era stata da poco posizionata una tubatura del gas. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Per estrarre l’auto dalla voragine è servito l’intervento dei vigili del fuoco.