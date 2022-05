“Non ci pagano lo stipendio”, la protesta degli operai saliti su una gru e sui tetti di Milano Una decina di operai è salita sul braccio di una gru e su degli edifici in ristrutturazione per protesta. Lamentano di non aver ricevuto gli ultimi stipendi dall’azienda dove lavorano.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Alcuni sono saliti sul braccio di una gru, altri sul tetto di un edificio di cinque piano in ristrutturazione in via Ugo Betti, in zona Gallaratese a Milano. Una decina di operai sta protestando contro il proprio datore di lavoro. Si tratta di una ditta che ha ricevuto i lavori in subappalto. Gli operai lamentando di non aver ricevuto gli ultimi stipendi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Al momento non si segnalano altri tipi di protesta. Alcuni hanno iniziato a scendere dai tetti. Come appreso da Fanpage.it, un operaio è rimasto ancora al quinto piano dell'edificio mentre altri due stanno sul braccio della gru.

(Articolo in aggiornamento)