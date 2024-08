video suggerito

Non accetta la fine della relazione e inscena un suicidio durante una video chiamata con l'ex: denunciato Un ragazzo ha inscena di uccidersi strangolandosi con una corda durante una video chiamata con l'ex fidanzata che ha chiamato il 112. I carabinieri lo hanno denunciato per procurato allarme.

A cura di Giorgia Venturini

Avrebbe fatto di tutto pur di fare in modo che la fidanzata non lo lasciasse. È arrivato persino a inscenare un tentativo di suicidio e per questo è stato denunciato per procurato allarme. Tutto è accaduto nella mattina di domenica 11 agosto quando i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro sono intervenuti a Sovere, in provincia di Bergamo.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l'ex fidanzato durante una video chiamata con la ragazza aveva minacciato intenti suicidari. Aveva inscenato di strangolarsi con un cordino da montagna collegato ad una sbarra per trazioni posizionata in una stanza dell'appartamento trasformata in palestra.

La ex ha così subito allertato il 112: sul posto in poco tempo sono arrivati i medici e i carabinieri. Il ragazzo è stato preso in carico dai sanitari per tutti gli accertamenti del caso. Non presentava abrasioni o escoriazioni, così come altre verifiche hanno fatto pensare che in realtà stava inscenando tutto. Così per lui è scattata la denuncia per procurato allarme.