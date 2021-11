No green pass, rischio caos domani a Milano: previste tre diverse manifestazioni La Questura di Milano ha ricevuto un preavviso solo per la manifestazione all’Arco della Pace. Gli agenti saranno presenti in diversi punti della città.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano ancora proteste contro la certificazione verde. Domani sarà la prima giornata di manifestazioni dopo l'approvazione del super green pass. Il plurale è d'obbligo considerato che sulle chat Telegram, molto utilizzate dai partecipanti, circola un messaggio in cui si fa riferimento a tre eventi: uno in Piazza Duomo, un altro in zona Arco della Pace e infine a Porta Venezia. Appuntamenti che, secondo quanto scritto, sarebbero organizzate da gruppi diversi. Dalla Questura fanno a sapere a Fanpage.it, di aver ricevuto solo un preavviso relativo al presidio all'Arco della Pace che inizierà intorno alle ore 15.

Le tre possibili manifestazioni a Milano

"Ci giunge notizia di un altro evento in programma un'ora dopo in zona Porta Venezia – scrivono i no green pass sulla chat di Telegram – per un totale di ben tre eventi no green pass, di cui due di tolla, nel pomeriggio di sabato". I membri del gruppo sostengono che l'evento organizzato all'Arco – che definiscono un diversivo – sia stato ideato da un "ambiguo personaggio torinese". E anche sul terzo evento, quello in Porta Venezia, sostengono di non essere a conoscenza di chi possa averlo organizzato.

La polizia sarà presente in diversi punti della città

Intanto la Questura ribadisce a Fanpage.it che anche domani continuerà a monitorare tutti i punti nevralgici. Gli agenti infatti saranno sparsi per tutta la città con l'obiettivo di evitare che qualsiasi presidio possa sfociare in un corteo e possa invadere soprattutto il centro storico causando disagi alla circolazione, ai cittadini ed evitando assembramenti.