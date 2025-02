Nevicata nella Bergamasca: le immagini dei fiocchi che imbiaccano il territorio Nevicate in diversi territori della provincia di Bergamo. Sui social sono diverse le immagini di persone che hanno mostrato i loro comuni innevati. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Villeggianti a Fuipiano Valle Imagna

Diversi territori della provincia di Bergamo, nelle ultime ore, sono stati interessati da alcune nevicate. Come mostrato in diversi gruppi Facebook – tra questi Villeggianti a Fuipiano Valle Imagna – sono caduti molti fiocchi di neve. In Val Seriana c'è neve abbandonante già dai seicento metri: ha nevicato a Gromo, Valbondione e Selvino.

La nevicata a Gromo, Fonte: Sartoria Mirici Cappa Giuseppe

Diverse le immagini e i video condivisi su Facebook. Un abitante di Gromo, per esempio, condividendo un video ha scritto: "Bellissimo stamattina ci siamo svegliati con la neve Spiazzi di Gromo".

Neve a Valbondione Fonte: Anna Maria Licini

E stessa cosa per Valbondione. Anche in questo caso una residente ha condiviso alcuni scatti sui social e scritto: "Valbondione sotto la neve: che meraviglia". Ancora tanti i centri abitati imbiancati come Ardesio, Clusone, Gandino e Albino. Qualche fiocco anche in Città Alta. Mentre in città bassa e nei paesi della Bassa si sono avuti pioggia e vento.

La neve è caduta anche nei boschi come in Valle Imagna – come è possibile notare dal video condiviso dal gruppo Villeggianti a Fuipiano Valle Imagna – in Val Brembilla, Val Brembana e Val Cavallina. Come riportato dal quotidiano L'Eco di Bergamo, anche a Lizzola sulle piste da sci, si è posato un manto di almeno dieci centimetri.

Nelle prossime ore, a causa di un innalzamento delle temperature, non dovrebbe più nevicare sotto i seicento metri. Il soccorso alpino invita alla massima prudenza in montagna. Oltre i 1.800 metri c'è il rischio di possibili valanghe.