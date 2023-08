Neonato muore durante il parto cesareo d’urgenza: disposta l’autopsia Sul corpo del piccolo, morto durante il parto cesareo d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, è stata disposta l’autopsia: da quanto si è potuto apprendere, la gravidanza non era a rischio.

A cura di Redazione Milano

Un neonato è morto durante il parto cesareo d'urgenza. Secondo quanto riporta Il Giorno, è successo all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco: “Il caso, riferito ad un feto a termine deceduto il 22 luglio per una grave e frequente complicanza della gravidanza, è stato estratto per questo motivo, con taglio cesareo”, sono le dichiarazioni dell'Asst di Lecco riportate dal quotidiano. Sul corpo del piccolo, che secondo quanto appreso avrebbe affrontato una gravidanza fino a quel momento senza rischio, è stata disposta l'autopsia.

Si tratta del secondo caso avvenuto in provincia di Lecco, dopo quello che ha coinvolto una neonata alla 35esima settimana all'ospedale di Merate. In questo caso la madre, che stava affrontando una gravidanza a rischio ed era seguita dagli specialisti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Papa Giovanni XXIII a Bergamo, si era recata presso l'ospedale lecchese (che non è però attrezzato per le emergenze in gravidanza) per una visita di controllo che aveva evidenziato una forte sofferenza del feto, tale da costringere i medici a ricorrere a un cesareo d'urgenza.