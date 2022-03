Nell’ultimo biennio in Lombardia assunti 3.000 operatori sanitari: “Valorizzazione del capitale umano” Nell’ultimo biennio, in Lombardia il numero di dipendenti di Ats, Asst, Ircss e Areu è aumentato di 3.064 unità.

Nell'ultimo biennio, in Lombardia il numero di dipendenti di Ats, Asst, Ircss e Areu è aumentato di 3.064 unità, pari al 3 per cento del totale, che ha fatto registrare a dicembre 2021 un dato complessivo di 104.021 dipendenti. Come spiegato da Regione, l'aumento è stato principalmente tra i medici (+1 per cento), infermieri (+4 per cento) e Oss (+9 per cento).

Soddisfatta l'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Lombardia Letizia Moratti che, in una nota, ha detto come "il rafforzamento degli organici e la loro stabilizzazione sono una priorità di Regione Lombardia e dimostrano l'impegno per rendere la sanità lombarda ancor più efficiente e capace di rispondere alle esigenze crescenti di salute da parte dei cittadini". La Moratti ha poi aggiunto che "accanto agli importanti investimenti per il rinnovo delle strutture ospedaliere e per aprirne di nuove, per ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale, per rafforzare la medicina territoriale, per acquisire strumentazione tecnologica per la diagnosi e per la telemedicina, la valorizzazione del capitale umano e l'ingresso di nuove professionalità sono il motore di tutto il sistema sanitario".

La terapia intensiva del San Gerardo è Covid free

I due anni, contraddistinti dalla necessità di reperire operatori sanitari a causa della pandemia da Covid-19, sono stati caratterizzati da un inevitabile peggioramento improvviso e un conseguente lento miglioramento. È notizia di oggi, ad esempio, che la terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza è Covid free. Dei 39 pazienti ricoverati positivi al virus, nessuno di loro è ospitato in Rianimazione.