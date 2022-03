La terapia intensiva del San Gerardo di Monza è Covid free La terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza è Covid free. Dei 39 pazienti attualmente ricoverati per Covid, nessuno è ospitato nel reparto di Rianimazione.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte dei ricoveri in Lombardia per il Covid. L'ultima, in ordine cronologico, è quella che riguarda l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza dove, stando all'ultimo bollettino diramato oggi, lunedì 28 marzo, non si contano più pazienti in Rianimazione.

La terapia intensiva del San Gerardo di Monza è Covid free

Come comunicato dalla struttura, attualmente sono ricoverati per Covid-19 39 pazienti. Di questi, 23 sono ospitati nel reparto di Malattie Infettive, 3 in Pneumologia sub intensiva e 10 in altri reparti. Dal 21 marzo a ieri, domenica 27, sono stati 1.875 i pazienti presentatisi al pronto soccorso, dei quali 183 con sintomatologia Covid. Di questi, solo 11 sono stati ricoverati. Nella stessa settimana, fa sapere ancora il San Gerardo, sono stati registrati due decessi. I 39 pazienti attualmente ricoverati hanno un'età media di 70 anni.

Il Direttore di Malattie Infettive: Situazione stabile

Il Direttore dell'unità operativa di Malattie Infettive, professor Paolo Bonfanti, ha dichiarato che "la situazione dei pazienti ricoverati presso la ASST di Monza è sostanzialmente stabile con una lieve riduzione di numero. Aumenta, anche se di poco, la percentuale di pazienti affetti da patologie differenti dal Covid ma positivi al tampone per SARS-CoV-2 e quindi ricoverati in reparti differenti dalla Malattie Infettive". Bonfanti ha poi aggiunto che, "avviandoci verso una fase in cui l’epidemia diventerà endemica, cioè costantemente presente anche se con un numero di casi gravi più limitato, questa situazione – il riscontro di malati positivi al tampone ma senza Covid – costituirà un proseguimento dell’impegno in atto".