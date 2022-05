‘Ndrangheta, commissariata la filiale italiana del colosso della logistica DB Schenker Lo stesso provvedimento è stato applicato anche a un’altra azienda, la Aldieri S.p.a. Secondo gli inquirenti, le due società avrebbero agevolato alcune attività di un soggetto condannato per associazione mafiosa.

Commissariata la filiale italiana del colosso tedesco dei traporti DB Schenker (che conta in Italia 1.400 dipendenti, 37 filiali e centinaia di milioni di euro di fatturato all'anno) per presunte inflitrazioni della ‘Ndrangheta. Lo stesso provvedimento è stato applicato anche a un'altra azienda, la Aldieri S.p.a. Lo stesso provvedimento è stato applicato anche a un'altra azienda, la Aldieri S.p.a. Nello specifico, per i rapporti tra i dirigenti di queste due società e un'azienda riconducibile a ad un soggetto condannato definitivamente per associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista, affiliato a una cosca della provincia di Vibo Valentia. In particolare, secondo i carabinieri di Como e la Guardia di Finanza di Milano (che indagavano dal 2020, "una complessa attività investigativa" che ha ricevuto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano) i due soggetti avrebbero "agevolato le attività del soggetto condannato per associazione mafiosa e dell'azienda a lui riconducibile". Sono in corso di esecuzione perquisizioni locali e domiciliari, nelle provincie di Milano e Como, da parte delle polizie giudiziarie operanti.

A disporre il controllo giudiziario, in base all'art. 34 del codice antimafia, è stata la Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che ha accolto le richieste dei pm della Dda Silvia Bonardi e Paolo Storari.