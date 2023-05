Nasce una bambina dopo 57 anni nel borgo in campagna riscoperto dai giovani dopo il Covid La piccola Marghelisa è nata giovedì scorso a Canedo, piccolo borgo della Val Tidone (Pavia). I genitori si sono trasferiti da poco dalla città: “Abbiamo trascorso qui nella mia casa di famiglia i mesi del lockdown. Poi abbiamo deciso di restare”

Un fiocco rosa sulle porte non si vedeva da quasi 60 anni a Romagnese, frazione di Canedo, borgo nascosto lungo la strada statale della Val Tidone (Pavia) che conta 580 residenti – ma che nei mesi invernali si attesta intorno ai 300 abitanti, seconde case escluse. Oggi festeggia la nascita di una bambina, la piccola Marghelisa, 3 chili e 600 grammi, venuta alla luce giovedì scorso al Policlinico San Matteo di Pavia.

La scelta dei genitori di vivere in campagna dopo il lockdown

I genitori si chiamano Elisa Nervetti, 36 anni, e Luca Truddaiu, 25 anni, e si sono trasferiti in zona da poco. Una scelta nata durante la pandemia, e portata avanti con convinzione. "Abbiamo trascorso qui, nella mia abitazione di famiglia, i mesi del lockdown. Poi abbiamo deciso di sistemare la casa e restare", le parole di Elisa a La Provincia Pavese.

Via da Pavia, dall'asfalto e dal caos della città. "La nostra decisione è stata quella di rimanere qui nella natura, in un posto incontaminato, nella quiete. Durante la settimana scendiamo a Broni per lavorare, ma la sera rincasiamo a Canedo", prosegue nel suo racconto la neo mamma.

I due genitori hanno riscoperto le meraviglie dell'Appennino e la pace dei boschi che circondano il borgo, luogo del cuore della famiglia di origine di Elisa. E la coppia, sulla questione, ha ormai le idee chiarissime. "Resteremo qui per sempre".

Una speranza per il futuro

Intanto la neonata, nel giro di pochissimi giorni, è già diventata la mascotte dei vicini di casa. E un barlume di speranza per il futuro. Dopo il lungo periodo di reclusione dovuto alla pandemia, infatti, non sono solo cambiate le abitudini delle persone, in casa e al lavoro: in gran parte dei casi, a mutare sono state anche le priorità. Come felicità, tranquillità e l'importanza di una vita più lenta. E più felice.

E così che Canedo vive adesso un piccolo Rinascimento: semi disabitata tra gli anni Settanta e Ottanta, oggi sta assistendo al ritorno di alcuni abitanti. "Siamo davvero contenti che giovani come Luca e Elisa abbiano deciso di restare tra questi monti", le parole del sindaco Manuel Achille al quotidiano locale. "Speriamo che altri possano seguire il loro esempio".