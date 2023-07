Musica a palla e una katana agitata in aria, identificati 13 ragazzini: “Stiamo girando un video rap” A Milano tredici ragazzini sono stati identificati dopo essere stati trovati con musica ad alto volume e una katana agitata in aria: si sono giustificati dicendo che erano lì per girare un video rap.

A cura di Ilaria Quattrone

Tredici ragazzini sono stati identificati a Milano perché trovati in strada con musica ad alto volume e una katana agitata in aria. L'intervento della polizia è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 7 luglio, in Porta Venezia. Il gruppo ha raccontato alla polizia che era impegnato a girare un video rap.

La katana è stata sequestrata dalle orze dell'ordine

I ragazzi sono stati fermati intorno alle 20.30: si trovavano tra i locali di via Tadino e via Felice Casati. Avevano la musica ad alto volume, ma soprattutto agitavano questa katana – con una lama da 67 centimetri e un manico di 28 – in aria spaventando alcuni residenti. Quando la polizia è arrivata, i giovani si trovavano ancora lì. Gli agenti hanno iniziato subito con le procedure di identificazione.

I ragazzi si sono giustificati dicendo di essere lì per girare un videoclip

I ragazzi hanno tra i 19 e i 24 anni e arrivano dall'hinterland est di Milano, dalla provincia di Lodi, di Piacenza e di Forlì. Hanno raccontato di essere lì per girare un videoclip per una canzone rap. La spada sarebbe stata affittata per l'occasione, ma nessuno di loro ha detto chi lo ha fatto. I poliziotti hanno comunque sequestrato l'arma.

Leggi anche Un altro ciclista investito a Milano: trasportato in codice rosso in ospedale

Uno di loro è stato arrestato per possesso di stupefacenti

Gli agenti hanno notato anche uno dei ragazzi che si sfilava il borsello e lo gettava a terra. All'interno hanno poi trovato 12 grammi di hashish divisi in quattro dosi. Il 19enne, che aveva anche alcuni precedenti, è stato arrestato: dovrà rispondere di possesso di stupefacenti. È stato così portato in carcere a San Vittore dove è in attesa di essere giudicato per direttissima.