video suggerito

Muore una donna di 27 anni investita da un treno in provincia di Como, linea ferroviaria interrotta Una 27enne è morta dopo essere stata investita da un treno nei pressi di Gera Lario, in provincia di Como. La linea ferroviaria è stata sospesa tra Delebio e Colico, con bus sostitutivi tra Morbegno e Colico, mentre altre tratte sono state cancellate o modificate. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 27 anni è morta questa mattina dopo essere stata investita da un treno a Gera Lario, in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la giovane donna non c'è stato nulla da fare. A causa dell'incidente la linea ferroviaria è stata momentaneamente sospesa tra i comuni di Delebio e Colico e sono state attivate linee di autobus sostitutive.

L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8:30, sulla ferrovia che corre parallela a via Roccoli, nel territorio del comune di Gera Lario. La 27enne è stata investita dal treno 2817 partito da Tirano e programmato in arrivo in Stazione Centrale, a Milano, alle ore 9:40. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Quando però gli operatori del 118 sono arrivati hanno trovato la ragazza già morta e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente ha provocato la sospensione de traffico ferroviario tra Delebio e Colico, ma tra Morbegno e Colico è stato attivato un servizio supplementare di trasporto autobus. Risultano cancellati o modificati i seguenti treni:

10317 (Sondrio 07:47 – Lecco 09:45) termina a Delebio

(Sondrio 07:47 – Lecco 09:45) termina a Delebio Treno straordinario 73676 (Delebio 09:12 – Sondrio 09:57) effettua tutte le fermate intermedie

(Delebio 09:12 – Sondrio 09:57) effettua tutte le fermate intermedie 2819 (Sondrio 08:41 – Milano Centrale 10:40) parte da Colico

(Sondrio 08:41 – Milano Centrale 10:40) parte da Colico 10319 (Sondrio 08:47 – Lecco 10:45) non effettua il percorso tra le stazioni di Delebio e Colico

(Sondrio 08:47 – Lecco 10:45) non effettua il percorso tra le stazioni di Delebio e Colico 10314 (Lecco 08:15 – Sondrio 10:10) non effettua il percorso tra le stazioni di Colico e Delebio

(Lecco 08:15 – Sondrio 10:10) non effettua il percorso tra le stazioni di Colico e Delebio 10318 (Lecco 10:15 – Sondrio 12:10) cancellato

(Lecco 10:15 – Sondrio 12:10) cancellato 2814 (Milano Centrale 07:20 – Tirano 09:52) non effettua il percorso tra le stazioni di Colico e Sondrio