Muore sugli spalti durante un partita della Juventus: addio a Giuliano Visconti Architetto e figura di spicco della politica locale a Desenzano sul Garda, l’uomo aveva 78 anni. Era tra gli spettatori della sfida della Juventus contro il Siviglia in Europa League di giovedì 11 maggio.

L’architetto Giuliano Visconti; lo stadio della Juventus a Torino

Si trovava all'Allianz Stadium di Torino per seguire la semifinale di Europa League della Juventus contro il Siviglia. È su questi spalti, mentre tifava la sua squadra del cuore, che è morto improvvisamente Giuliano Visconti, architetto e volto celebre di Desenzano sul Garda.

Chi era Giuliano Visconti

L'uomo, 78 anni, era un personaggio notissimo della zona del basso Garda: ex presidente del consorzio per la tutela delle acque Garda Uno, già assessore ai Lavori Pubblici per la Democrazia Cristiana a Desenzano, iniziò a lavorare nello studio di architettura del fratello Flavio, che morì a 37 anni per un incidente stradale.

Poi la crescita professionale e i tanti incarichi, pubblici e privati per ben 50 anni: allo studio Visconti si devono, tra le altre iniziative, la realizzazione del complesso commerciale delle Vele, del Green Residence, del Leone, dell’Ikea. Il suo studio ha di recente firmato anche il progetto di riqualificazione del lungolago di Desenzano.

Amante della vela e della vita all'aria aperta, lascia la moglie Elena e i tre figli, Alberto, Andrea e Barbara.

Il malore fatale allo stadio durante Juventus-Siviglia

Giovedì scorso, il malore improvviso durante la semifinale di Europa League Juventus- Siviglia. Inutile l'intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

I funerali dell’architetto Giuliano Visconti si terranno lunedì 15 maggio alle 10:30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Rivoltella. La salma riposa alla Casa del Commiato in via Valeggio 12 a Desenzano.