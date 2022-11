Ragazzo di 21 anni muore intossicato dal monossido di carbonio in un hotel, in codice rosso l’amico Una persona è deceduta per intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava in un residence a Linate. Un altro ospite è in codice rosso.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia questa mattina in un residence a Segrate, vicino all'aeroporto di Linate, in via Carducci 7. Dalle prime informazioni verso le 12 e 25 circa una persona è deceduta per intossicazione da monossido di carbonio. Un'altra trasportata in ospedale in codice rosso: sarebbe in gravissime condizioni. La vittima è un ragazzo di 21 anni, mentre ricoverato è un amico di 24 anni.

Sul posto sanitari e vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. Ancora sconosciuta l'identità della vittima e dell'altra persona in gravissime condizioni. Si indaga per cercare di capire come sia stata possibile la fuoriuscita del monossido di carbonio.

Uomo di 42enne intossicato a Bergamo

Non è che l'ennesimo episodio in pochi giorni. Solo quattro giorni fa un uomo di 42 anni è finito d'urgenza in ospedale perché rimasto intossicato dal monossido di carbonio in un appartamento in via Piccinini a Gazzaniga, in provincia di Bergamo.

Dai primi accertamenti era emerso che il monossido di carbonio era divampato in casa a causa del cattivo funzionamento di un generatore di corrente posizionato nel seminterrato dell'abitazione. L'uomo è stato trasportato in ospedale e sottoposto a trattamento d'urgenza. Non è in pericolo di vita.

Morti intossicati due colleghi a Como

Non c'è stato invece nulla da fare per i due colleghi Said Salah Ibrahim Abdelaziz, 25 anni, e Samir Mohamed Said, 29 anni, trovati senza vita dentro un container da un collega. Si erano rifugiati lì dentro per passare la notte, e sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionato dal braciere che avevano acceso per scaldarsi.