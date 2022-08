Muore in un incidente dopo il turno di lavoro: il suo capo paga il volo per l’Italia a madre e fratelli Il giorno dell’incidente Moctar Doumbia stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro a Leolandia: i datori di lavoro hanno pagato il viaggio in Italia dalla Costa d’Avorio alla sua famiglia per partecipare ai funerali.

Dalla pagina Facebook di Leolandia

Aveva 18 anni Moctar Doumbia e il giorno della tragedia stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro a Leolandia, il parco divertimento di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Era il pomeriggio dello scorso 8 agosto quando in sella alla moto Ktm Duke 12 prestata da un amico proprio per andare avanti e indietro dal lavoro aveva deciso di sorpassare il furgone che lo precedeva. Ma proprio in quel momento il furgone avrebbe svoltato a sinistra. L'impatto è stato violentissimo.

Il ragazzo è arrivato in ospedale già morto

La tragedia è avvenuta nel comune di Bottanuco. Come riporta Brescia Today, subito sul posto si sono precipitati medici e paramedici che hanno provato di tutto per rianimare il giovane purtroppo senza riuscirci. Moctar Doumbia è arrivato in ospedale già morto. Ora tutti i colleghi e amici lo piangono: il ragazzo era originario della Costa d'Avorio ma era nato e cresciuto a Presezza con i genitori e i suoi tre fratelli. Madre e fratelli però erano tornati per qualche giorno in Africa. Moctar Doumbia aveva però da un mese trovato lavoro a Leolandia e nelle Bergamasca era rimasto con il padre, giunto tra i primi sul posto dell'incidente.

Domani i funerali del 18enne

Per permettere al resto della famiglia di assistere ai funerali gli imprenditori del parco Leolandia hanno pagato il viaggio di ritorno in Italia. I funerali si terranno domani sabato 13 agosto al cimitero di Colognola ad Azzano San Paolo. Gli amici e i colleghi del ragazzo hanno dato il via a una raccolta fondi per pagare il funerale. Intanto il parco ha pubblicato una nota: "A Leolandia regalava gioia e sorrisi ai bambini occupandosi di scattare le foto con i Superpigiamini del museo di Pj Mask City. Per ricordarlo, tutto lo staff del parco si è unito in un lungo applauso nel teatro LeoArena". E infine: "La notizia della scomparsa di Moctar ha sconvolto e lasciato nello sgomento tutti i suoi colleghi: un ragazzo semplice, generoso, entusiasta della vita, che amava stare in compagnia e con un sorriso di quelli da far sciogliere chiunque".